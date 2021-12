Xbox und Adidas zeigen weitere Sneaker

Microsoft und Xbox präsentieren das letzte Paar Schuhe ihrer Kollaboration zum zwanzigjährigen Jubiläum der Xbox. Die "Forum Techboost" Sneaker bestehen aus Textil-Futter und einer Gummi-Außensohle, und haben ein Schnurverschluss. Das 3D Xbox-Logo an der Seite erweckt den Eindruck, als könnte man einfach den Knopf drücken und loszocken.

Das Modell schafft es, sowohl die beliebte Adidas, als auch Xbox Ästhetik einzufangen. Das Design ist in dem Fall an die Xbox Series X-Konsole selbst, sowie an den Xbox’s 20th-Anniversary Controller angelehnt. Farbenfreudig Gestimmte können die schwarzen Schnürsenkel auch durch grüne ersetzen. Die Sohle ist Xbox-typisch Grün-luminiszent.

Bereits zuvor wurden aus demselben Anlass eine limitierte Edition in grün sowie im November Sneaker im Xbox 360 Stil herausgegeben. Das neu vorgestellte Paar ist mit einem Originalpreis von 140 US-Dollar günstiger als die vorangehenden Schuhe.

