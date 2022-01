Melty Blood: Type Lumina: Gameplay-Trailer zum Prügler

"Melty Blood: Type Lumina" ist nun schon seit September erhältlich. Kürzlich wurde sogar in Form von Dead Apostle Noel der erste DLC-Charakter für das Prügelspiel angekündigt (unsere damalige Meldung kann an dieser Stelle nachgelesen werden) und jetzt gibt es dank Type-moon einen ausführlichen frischen Gameplay-Trailer zu dem Prügelspiel zu sehen:

Ds neue Material zeigt einen kompletten Kampf zwischen Dead Apostle Noel und Ciel, in dem es mitunter heiß ghergeht und den erstere am Ende für sich entscheidet. Somit können wir uns ein gutes Bild machen, was von dem bald erscheinenden DLC-Charakter spielerisch zu erwarten ist. Wer aber noch nie etwas von "Melty Blood: Type Lumina" gehört haben sollte, bekommt ebenfalls vermittelt, was bei dem Prügler auf ihn zukommt.

"Melty Blood: Type Lumina" erschien am 30. September für PS4, Xbox One, Switch und den PC.