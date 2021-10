Genug des Wartens

Während Spielerinnen und Spieler auf PC, PlayStation und Xbox schon seit September in den dritten Teil der Life is Strange Serie eintauchen können, haben Nintendo Switchler noch ins Leere geschaut. Dies ändert sich bald, denn die Switch Version wurde für anfang Dezember für den Nintendo Store angekündigt. Wann es das Spiel als physische Ausgabe geben wird, ist jedoch noch nicht klar.

An update for #NintendoSwitch players! We're happy to announce that the digital edition of #LifeisStrange #TrueColors will release in early December. Keep your eyes peeled for the exact release date in the coming weeks - we'll announce it when we open the digital pre-orders. pic.twitter.com/fRd1mR00g7