Das neue iPhone SE (2. Generation)

Apple hat das iPhone SE der zweiten Generation angekündigt, ein leistungsstarkes neues iPhone mit einem 4,7" Retina HD Display und branchenführender Sicherheit durch Touch ID. Das iPhone SE hat ein kompaktes Design, wurde von Grund auf neu entwickelt und ist das günstigste iPhone. Mit dem von Apple entwickelten A13 Bionic, dem schnellsten Chip in einem Smartphone, bewältigt das iPhone SE die anspruchsvollsten Aufgaben. Das iPhone SE verfügt zudem über das beste Ein-Kamera-System, das je in einem iPhone verbaut wurde, sodass die Vorteile der computergestützten Fotografie, einschliesslich Porträtmodus, genutzt werden können. Ausserdem ist es so konzipiert, dass es wasser- und staubgeschützt ist und so den Elementen widersteht.

Das iPhone SE kommt in drei wunderschönen Farben – Schwarz, Weiss und (PRODUCT)RED – und wird ab Freitag, 17. April, zum Vorbestellen ab nur CHF 449,– verfügbar sein.

"Das erste iPhone SE war ein Erfolg bei vielen Kunden, die die einzigartige Kombination aus kompakter Grösse, High-End-Leistung und günstigerem Preis lieben; das neue iPhone SE der zweiten Generation baut auf dieser grossartigen Idee auf und verbessert sie in jeder Hinsicht – einschliesslich unseres bisher besten Ein-Kamera-Systems für grossartige Fotos und Videos – und ist dennoch sehr günstig. Das iPhone SE bietet die auf dem Markt führende Leistung des A13 Bionic, der eine längere Batterielaufzeit ermöglicht, atemberaubende Porträtmodus- und Smart HDR-Fotos aufnimmt, erstaunliche Videos mit Stereo Audio aufzeichnet, sich hervorragend für Spiele und superschnelles Surfen im Internet eignet und mit den gleichen Sicherheitsfunktionen ausgestattet ist, die unsere Kunden erwarten. Wir können es kaum erwarten, dass Kunden das iPhone SE selbst ausprobieren können."

Phil Schiller, Senior Vice President of Worldwide Marketing bei Apple

Beliebtes Design mit 4,7" Display

Das iPhone SE verfügt über ein Design aus Aluminium in Qualität zum Einsatz in der Raumfahrt, und langlebiges Glas mit einer vollständig schwarzen Vorderseite und ist in Schwarz, Weiss und (PRODUCT)RED erhältlich. Die hintere Glasoberfläche mit zentriertem Apple-Logo wird in einem siebenschichtigen Farbverfahren hergestellt, das für einen präzisen Farbton und eine hohe Deckkraft sorgt und eine satte Farbtiefe mit farblich abgestimmtem Aluminiumband liefert. Mit der IP67 Klassifikation ist es wasser- und staubgeschützt bis zu einer Tiefe von einem Meter für bis zu 30 Minuten. (1)

Das 4,7" Retina HD Display mit True Tone passt den Weissabgleich dynamisch an das Umgebungslicht an und sorgt so für ein natürlicheres, papierähnliches Betrachtungserlebnis. Das Retina HD Display mit breiter Farbunterstützung bietet eine unglaubliche Farbgenauigkeit und unterstützt Dolby Vision und HDR10. Das iPhone SE nutzt Haptic Touch für Quick Actions – wie die Animation von Live Fotos, die Vorschau von Nachrichten, die Neuanordnung von Apps und mehr – sowie für kontextbezogene Menüs.

Das iPhone SE verfügt ausserdem über die bekannte Home-Taste, die mit Saphirglas gestaltet wurde, um besonders langlebig zu sein und den Sensor zu schützen, sowie über einen Stahlring, um den Fingerabdruck des Benutzers für Touch ID zu erkennen. Die Verwendung von Touch ID ist eine einfache, sichere und persönliche Alternative zur Eingabe eines Zugangscodes, um das iPhone zu entsperren, Passwörter mit iCloud-Schlüsselbund einzugeben, sich bei Apps anzumelden, Einkäufe im App Store zu autorisieren und Apple Pay-Transaktionen durchzuführen.

A13 Bionic — Der schnellste Chip in einem Smartphone

Der mit dem iPhone 11 und dem iPhone 11 Pro eingeführte A13 Bionic ist der schnellste Chip, der je in einem Smartphone verwendet wurde, und sorgt für unvergleichliche Leistung bei allen Aufgaben, die das iPhone SE bewältigt. Der A13 Bionic ist perfekt für Fotografie, Spiele und Augmented Reality-Erlebnisse geeignet und sorgt dafür, dass sich jede Aktion flüssig anfühlt.

A13 Bionic wurde speziell für maschinelles Lernen entwickelt, mit einer dedizierten Achtkern Neural Engine, die fünf Billionen Rechenoperationen pro Sekunde ausführen kann, zwei Machine Learning Accelerator auf der CPU und einem neuen Controller für maschinelles Lernen, um Leistung und Effizienz in Einklang zu bringen. Der A13 Bionic und iOS 13 ermöglichen neue intelligente Anwendungen, die sich maschinelles Lernen und Core ML zunutze machen.

Der auf Effizienz ausgelegte A13 Bionic ermöglicht auch eine lange Batterielaufzeit für das iPhone SE. Das iPhone SE ist mit Qi-zertifizierten Ladegeräten kabellos aufladbar und kann auch schnell aufgeladen werden, sodass Kunden das iPhone in nur 30 Minuten zur Hälfte laden können.(2) Blitzschnelle Downloadgeschwindigkeiten sind mit Wi-Fi 6 und LTE der Gigabit-Klasse verfügbar.(3) Dual SIM mit eSIM bietet den Nutzern die Flexibilität, zwei separate Telefonnummern auf einem einzigen Gerät zu haben, wenn sie beispielsweise im Ausland unterwegs sind oder das iPhone als Geschäftsgerät nutzen. (4)

Neue Kamera-Erfahrung durch A13 Bionic

Das iPhone SE verfügt über das beste Ein-Kamera-System, das es je in einem iPhone gab, mit einer 12 Megapixel Kamera mit einer f/1,8 Blende. Mit Bildsignalprozessor und Neural Engine des A13 Bionic kann es noch mehr Vorteile der computergestützten Fotografie nutzen, darunter den Porträtmodus, alle sechs Porträtlichteffekte und die Tiefen-Kontrolle. (5) Mithilfe von maschinellem Lernen und monokularer Tiefenschätzung nimmt das iPhone SE auch atemberaubende Porträts mit der Frontkamera auf. Smart HDR der nächsten Generation kommt auf das iPhone SE und beleuchtet erkannte Motive auf intelligente Weise in einem Rahmen für natürlichere Bilder mit atemberaubenden Spitzlicht- und Schattendetails neu.

Videos sind durch Stereo-Audioaufnahmen und Cinematic Videostabilisierung der vorder- und rückseitigen Kameras noch beeindruckender. Die rückseitige Kamera unterstützt hochwertige Videoaufnahmen in 4K mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde, und der erweiterte Dynamikbereich des iPhone SE sorgt für weitere Details mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde. Nutzer können auch die Vorteile von QuickTake-Videos der vorder- und rückseitigen Kameras nutzen, sodass Videoaufnahmen ohne Umschalten aus dem Fotomodus möglich sind.

Mit fortschrittlichen Features in der Kamera und Fotos App in iOS 13 wird die Bearbeitung durch leistungsstarke Werkzeuge, die früher nur für die Fotobearbeitung zur Verfügung standen, noch umfangreicher und intuitiver.

Alles, was Apple zu bieten hat

Das iPhone SE bietet Kunden Zugang zu Apples stabilem Ökosystem von Produkten, Services und Zubehör. Nutzer können die Vorteile der fast zwei Millionen Apps im App Store nutzen, darunter die besten Apps von Drittanbietern und AR-Erlebnisse, sich mit Apple News über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden halten, mit Apple TV+ Originalserien, Filme und Dokumentarfilme der weltbesten Storyteller geniessen, über 60 Millionen Songs ihrer Lieblingskünstler auf Apple Music streamen, mit Apple Pay sichere und private Einkäufe tätigen, und Fotos, Dateien und Kontakte in iCloud speichern, mit der Möglichkeit, mit allen Apple-Geräten eines Kunden auf die Inhalte zuzugreifen. Mit einem Lightning-Anschluss ist das iPhone SE ausserdem mit mehr als 25'000 Lightning-Zubehörteilen kompatibel, darunter Kamerazubehör, Audio und Lautsprecher, Docks, CarPlay und mehr.

Das iPhone SE ist mit den gleichen branchenführenden Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die Kunden von Apple erwarten: Schutz der Privatsphäre und die Möglichkeit für Kunden die Kontrolle über ihre Daten zu bewahren. Beispielsweise schützen Touch ID und die Secure Enclave Fingerabdruckdaten, die 'Intelligent Tracking Prevention' in Safari hilft dabei Werbetreibende zu stoppen, die Benutzer über Webseiten hinweg verfolgen, Fotos nutzt maschinelles Lernen, um Aufnahmen auf dem Gerät zu verwalten und vieles mehr.

Das iPhone SE mit iOS 13 bietet ein nahtloses Erlebnis dank Software- und Hardware-Integration wie bei keinem anderen Smartphone. iOS 13 bietet einen dramatischen Look mit dem Dunkelmodus, eine innovative Methode sich ganz privat mit 'Anmelden mit Apple' bei Apps und Webseiten anzumelden, und ein völlig neues Kartenerlebnis, das mit 'Umsehen' eine schnellere und genauere Navigation und schöne Bilder auf Strassenebene liefert.

Preise und Verfügbarkeit

Das iPhone SE wird in Modellen mit Speicherkapazitäten von 64 GB, 128 GB und 256 GB in Schwarz, Weiss und PRODUCT(RED) zu einem Einstiegspreis von CHF 449 inkl. MwSt. verfügbar sein.

Das iPhone SE kann Online und in der Apple Store App ab Freitag, 17. April, 14 Uhr vorbestellt werden und wird am Freitag, 24. April, in den USA und mehr als 40 weiteren Ländern und Regionen bei Apple, autorisierten Apple Händlern und ausgewählten Mobilfunkanbietern erhältlich sein.

Apple TV+ ist über die Apple TV App auf iPhone, Apple TV, iPod touch, Mac und anderen Plattformen, einschliesslich online (tv.apple.com), für CHF 6,– pro Monat mit einer siebentägigen kostenlosen Testversion erhältlich. Kunden, die das iPhone SE kaufen, können ein Jahr lang Apple TV+ kostenlos nutzen. (7)

Kunden, die Fragen zum iPhone SE oder zu dem für sie geeigneten iPhone haben, können sich unter 0800 801 078 an einen Spezialisten wenden.

Jeder, der online bei Apple einkauft, erhält eine kostenlose, kontaktlose Lieferung nach Hause und die Möglichkeit, eine Gutschrift beim Kauf des iPhone SE zu erhalten, wenn man sein aktuelles iPhone in Zahlung gibt. (8)

Kunden können die eingeschränkte Garantie mit AppleCare+ erweitern und 24/7 vorrangigen Zugang zu technischem Support erhalten.

Ein Teil des Erlöses für den Kauf des iPhone SE (PRODUCT)RED geht direkt an den neu eingerichteten Global Fund zur Bekämpfung von COVID-19, der Länder mit Bedarf an persönlicher Schutzausrüstung, diagnostischer Behandlung, Laborausrüstung, Kommunikation für die öffentliche Sicherheit, Unterstützung der Versorgungskette und mehr unterstützt. Darüber hinaus werden HIV/AIDS-Programme unterstützt, mit denen Test-, Beratungs-, Behandlungs- und Präventionsprogramme mit einem besonderen Fokus auf die Eliminierung der Übertragung des Virus von Müttern auf ihre Babys durchgeführt werden.

(1) Das iPhone SE ist vor Spritzern, Wasser und Staub geschützt und wurde unter kontrollierten Laborbedingungen getestet. Es ist nach IEC Norm 60529 unter IP67 klassifiziert (bis zu 30 Minuten und in einer Tiefe von bis zu 1 Metern). Der Schutz vor Spritzwasser, Wasser und Staub ist nicht dauerhaft und kann mit der Zeit als Resultat von normaler Abnutzung geringer werden. Ein nasses iPhone darf nicht geladen werden. Im Benutzerhandbuch befindet sich eine Anleitung zum Reinigen und Trocknen. Die Garantie deckt keine Schäden durch Flüssigkeiten ab. Das iPhone SE ist resistent gegen versehentlich verschüttete gängige Flüssigkeiten wie Wasser, Kaffee, Tee, Bier und Saft. In so einem Fall spült man den Bereich mit Wasser ab, wischt das iPhone ab und trocknet es.

(2) Bis zu 50 Prozent Aufladung in 30 Minuten mit einem 18W-Adapter oder höher (separat erhältlich).

(3) Geschwindigkeiten variieren abhängig von örtlichen Gegebenheiten und Mobilfunkanbietern. Details zur LTE-Unterstützung erhält man beim jeweiligen Mobilfunkanbieter und auf apple.com.

(4) Die Verwendung von Dual SIM erfordert zwei Mobilfunkverträge (zu denen auch Einschränkungen beim Roaming gehören können). Für die Nutzung gelten bestimmte Einschränkungen.

(5) Der Porträtmodus des iPhone SE hat die Fähigkeit, Personen zu erkennen.

(6) Ein Abonnement pro Gruppe für die Familienfreigabe. Das Angebot gilt für 3 Monate nach der Aktivierung eines qualifizierten Geräts, ab 24. April 2020. Das Abonnement wird bis zur Kündigung automatisch verlängert. Möglicherweise gelten Einschränkungen und andere Bedingungen.

(7) Online Trade In ist in Mexiko, Brasilien und der Türkei nicht verfügbar.