Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung: Neuer Meilenstein bei den Verkäufen erreicht

"Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung" ist nun schon eine ganze Weile erhältlich und wurde auch mit einem Erweiterungspass bedacht. Jetzt hat sich Koei-Tecmo zu den Verkaufszahlen des Titels geäußert, denn man konnte hier einen neuen Meilenstein erreichen, welcher sich wahrlich sehen lassen kann.

So gibt Keoi-Tecmo per Twitter bekannt, dass "Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung" inzwischen die Marke von vier Millionen ausgelieferten Exemplaren knacken konnte. Digitalverkäufe sind dabei berücksichtigt. Im Januar 2021 hatte man noch vermeldet, dass 3,5 Millionen Einheiten von "Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung" ausgeliefert wurden (unsere damalige Meldung findet ihr an dieser Stelle). Folglich ist also immer noch ein gewisses Wachstum bei den Absatzzahlen zu erkennen.

"Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung" wurde am 20. November 2020 exklusiv für Switch veröffentlicht.