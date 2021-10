Hot Wheels Unleashed: DC-Super-Villains-Racing-Season

Milestone kündigte während des DC-Kids-Fandomes spannende Inhalte, sowohl kostenlos als auch im Premium-Model, für "Hot Wheels Unleashed" an. Die DC-Super-Villains-Racing-Season startet am 11. November und beinhaltet haufenweise neue Inhalte, die durch spezifische Season-Challenges freigespielt werden können.

Die DC-Super-Villains-Racing-Season fährt mit sechs Fahrzeugen auf. An den Start gehen die Flitzer von Bane, The Cheetah, Poison Ivy, Black Manta, Deathstroke und Harley Quinn. Des Weiteren stehen Gegenstände für den persönlichen Keller und die Spieler-Profile zur Verfügung, sowie Ausrüstungsgegenstände und Münzen für alle Spieler. Die Season startet am 11. November und endet mit dem 18. Januar 2022.

Die Batman-Erweiterung bietet neue Inhalte rund um Gothams berühmtesten Superhelden. Gotham dient als Inspiration für eine neue Karriere-Karte und die Batcave steht mitsamt vieler Strecken als neue Umgebung zur Verfügung. Die Erweiterung umfasst fünf neue Fahrzeuge: The Penguin, Robin 2.0T, Armored Batman, Batman Rebirth und The Joker GT. Der Joker-Funhouse-Split ist neben weiteren Customization-Items als neues Track-Builder-Modul im Pack enthalten. Die Batman-Erweiterung ist Teil des Hot Wheels Pass Vol. 1 oder kann ab dem 2. Dezember separat erworben werden.

"Hot Wheels Unleashed" bietet Spielern die Möglichkeit, mit den Autos genauso zu spielen, wie mit den echten kleinen (PS-)Geschossen. Das Gameplay überzeugt mit adrenalingeladenen Rennen und einer riesigen Auswahl an funkelnden Hot-Wheels-Fahrzeugen, mit unterschiedlichen Attributen und Seltenheitsstufen, die von Spielern zusätzlich mit Skins verschönert werden können. Die atemberaubenden Strecken sind in alltäglichen Umgebungen aufgebaut und kommen mit speziellen Strecken-Stücken und interaktiven Gegenständen daher. Der revolutionäre Track-Editor ist ein ganz besonderes Feature, mit dem Spieler eigene, einzigartige sowie veränderbare Strecken erstellen und anschließend mit der Community teilen können.