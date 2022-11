Harvestella: Der Releasetrailer

Square Enix veröffentlicht "Harvestella", ein brandneues Lebenssimulations-RPG für Nintendo Switch und PC. In "Harvestella" können Spieler eine wunderschöne Welt erkunden, die sich mit den Jahreszeiten verändert, ihre eigene Farm bewirtschaften, Freundschaften mit Dorfbewohnern schließen und Abenteuer in Dungeons voller Herausforderungen bestehen. Das Rollenspiel bietet Concept Art von Isamu Kamikokuryo ("Final Fantasy XII") und Musik von Go Shiina ("Tales"-Reihe).

Spieler können im Nintendo eShop auch eine kostenlose Demo für Nintendo Switch herunterladen, in der sie ihr Abenteuer bereits beginnen und die Speicherdaten anschließend in die Vollversion übertragen können. Den Releasetrailer für "Harvestella" gibt es hier zu sehen:

"Harvestella" spielt in einer lebhaften und farbenfrohen Welt, in der vier riesige Kristalle, genannt „Chronomalien“, für einen beständigen Wechsel zwischen den vier Jahreszeiten sorgen. Das Abenteuer beginnt, als sich Unregelmäßigkeiten in den Chronomalien abzeichnen, welche das „Silentium“ verursachen: eine Jahreszeit des Todes, die sich zwischen den natürlichen vier Jahreszeiten ereignet. Im Silentium verdorren alle Feldfrüchte und niemand wagt sich nach draußen. Zudem scheinen diese Jahreszeiten mit jedem Jahr länger anzudauern.

In "Harvestella" bauen Spieler Feldfrüchte an, kochen stärkende Gerichte mit ihren geernteten Zutaten, stellen wertvolle Gegenstände mit gesammelten Materialen her und erkunden die Weltkarte, die sich mit jedem Jahreszeitenwechsel verändert. Sie besuchen verschiedene Städte, lernen Stadtbewohner besser kennen, gehen angeln und mehr. Spieler können außerdem verschiedene Jobs erlernen, sodass sie unter anderem als Kämpfer, Schattenläufer oder Magier ins Abenteuer ziehen und mit ihrer Gruppe Dungeons erkunden, um mehr über den Ursprung der Welt und die Wahrheit hinter der Jahreszeit des Todes zu erfahren.

"Harvestella" ist ab sofort digital und als Einzelhandelsversion für Nintendo Switch und für PC erhältlich.