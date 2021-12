Halo Infinite: Erster Weihnachts-Event ist gestartet

Nachdem wir lange darauf warten mussten, ist "Halo Infinite" inzwischen endlich erschienen. Jetzt erinnern uns Microsoft und 343 Industries daran, dass gestern der erste Weihnachts-Event in dem Ego-Shooter begonnen hat.

Besagter Event hört auf den Namen "Winter Contingency" und endet am 4. Januar 2022. Seit gestern wird täglich bis zum 30. Dezember eine festliche Belohnung in dem Ego-Shooter hinzugefügt. Wir erhalten diese schlicht durch das Spielen eines Matches in Arena oder Big Team Battle. Zwischen den Jahren gibt es also einiges in "Halo Infinite" zu tun.

"Halo Infinite" wurde auf der E3 2018 offiziell angekündigt. Die Multiplayer-Beta des Ego-Shooters wurde dann überraschend im November und das fertige Spiel am 8. Dezember für Xbox One, Xbox Series X und den PC veröffentlicht.