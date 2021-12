Gwent - The Witcher Card Game: Winter-Event hat begonnen

Eine inzwischen liebgewonnene Tradition in "Gwent - The Witcher Card Game" ist der jährliche Wonter-Event. CD Projekt RED erinnert uns jetzt daran, dass dieser wieder begonnen hat und zeigt auch einen Trailer dazu, der uns wunderbar darauf einstimmt:

Hier bekommen wir innerhalb von einer guten Minute erklärt, was uns im diesjährigen Winter-Event von "Gwent - The Witcher Card Game" erwartet. So können wir uns sogenannte Pine Cones erspielen und diese dann gegen kosmetische In-Game-Items eintauschen. Dabei haben sich die Macher teilweise sogar von der zweiten Staffel der zugehörigen Netflix-Serie inspirieren lassen.

Der Winter-Event in "Gwent - The Witcher Card Game" läuft noch bis zum 11. Januar 2022.