Launch-Trailer zu "Guardians of the Galaxy"

Eidos-Montréal und Square Enix haben den offiziellen Launch-Trailer für "Marvel’s Guardians of the Galaxy" veröffentlicht. Dieser gibt einen Vorgeschmack auf die Kapriolen und Eskapaden, die das interplanetare Team in seinem galaktischen Abenteuer erwarten. Das Schicksal der Galaxie liegt in den Händen einer zusammengewürfelten Gruppe von Aussenseitern. Was soll schon schiefgehen?

Zum Headbanger-Song “Kickstart My Heart” von Mötley Crüe zeigt der Launch-Trailer nur einige Ausschnitte der grandiosen Action, die Spieler erwartet. Auch, wenn ihre Meinungsverschiedenheiten die Guardians oft in Schwierigkeiten bringen, trägt jeder von ihnen auf dem Schlachtfeld etwas ganz Besonderes bei: Sprengstoffspezialist Rocket verursacht Bereichsschaden, Groot leistet unvergleichliche Defensivunterstützung, Drax ist die wortwörtliche Abrissbirne des Teams und Gamora steuert ihre schnelle und präzise Schwertkunst bei. Als Star-Lord geben Spieler*innen sowohl im Kampf als auch für den Verlauf der Story die Richtung vor.

Ausserdem erhalten Fans im Trailer einen Vorgeschmack auf die zahlreichen interessanten Charaktere, denen die Guardians bei ihrer Reise durch die Galaxie begegnen – dazu gehören neben bekannten Lieblingen aus dem Marvel-Universum, auch völlig neue Figuren.

"Marvel’s Guardians of the Galaxy" erscheint am 26. Oktober 2021 auf den Konsolen PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One sowie digital auf PC und GeForce NOW. "Marvel's Guardians of the Galaxy: Cloud-Version" für Nintendo Switch erscheint ebenfalls am 26. Oktober.