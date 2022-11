Grounded: Beeindruckende Spielerbasis

Die Vollversion von "Grounded" ist seit 27. September für Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich, nachdem der Titel vorher bereits mehr als zwei Jahre lang im Early Access war. Jetzt konnte Entwickler Obsidian Entertainment auf eine durchaus beeindruckende Spielerbasis verweisen.

So hat Matt Booty, Head of Xbox Game Studios, im Skill Up Podcast verkündet, dass "Grounded" inzwischen über eine Basis von mehr als 13 Millionen Spielern verfügt. Leider verriet er nicht, auf welcher Plattform der Titel am populärsten ist.

ÜBER GROUNDED

Die grosse, weite Welt steckt voller Wunder, aber auch vieler Gefahren – besonders, wenn man auf die Grösse einer Ameise geschrumpft wurde. In "Grounded" könnt ihr gemeinsam die Welt erforschen, bauen und Gefahren überstehen. Könnt ihr Seite an Seite mit den Schwärmen riesiger Insekten gedeihen, um gegen die Schrecken des Hinterhofs zu bestehen? Tritt unserer Community bei und hilf mit, die Zukunft von Grounded in der Xbox Spielvorschau zu gestalten.

EINE LEBENDIGE WELT VOLLER INSEKTEN

Erkundet die immersive Welt, in der das Insektenleben auf eure Aktionen reagiert und nie still steht.

BAUT EINE BASIS UND MEHR

Eine Unterkunft und das richtige Werkzeug sind überlebenswichtig. Baut eine epische Basis, um euch und euer Inventar vor den Insekten und den Elementen zu beschützen. Bastelt euch Waffen, Werkzeug und Rüstung, um Kämpfen, Erkunden und Überleben zu erleichtern.

ONLINE-KOOP

Ob ihr allein spielt oder online mit bis zu 3 Freunden – ihr habt die Wahl.

KAMPAGNE

Entdeckt die Geheimnisse, die sich in "Grounded" in den Schatten verstecken, und erkundet frei den Garten auf eurer Reise durch die rätselhafte Geschichte.