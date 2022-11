God of War Ragnarök: Hörprobe aus dem Soundtrack

Jetzt sind es tatsächlich nur noch wenige Tage bis zum Release von "God of War Ragnarök". Sony verkürzt uns die Wartezeit mit einer Hörprobe aus dessen Soundtrack.

Hier bekommen wir zwei starke Songs aus "God of War Ragnarök" geboten. An welchen Stellen diese in dem Action-Adventure auftauchen, können wir ja bald selbst herausfinden.

Über God of War Ragnarök

Fans der nordischen Mythologie können sich mit Freya und Thor auf zwei ganz besondere Antagonisten im Spiel freuen. Gegen diese und weitere Herausforderer wehren sich Kratos und sein Sohn Atreus noch immer mit mächtigen Waffen – stets auf der Suche nach Antworten.

"God of War Ragnarok" ist ab 9. November für PS4 und PS5 erhältlich.