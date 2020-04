Wird Ghost of Tsushima verschoben?

Wird nach "The Last of Us Part 2" jetzt auch "Ghost of Tsushima" verschoben? Dafür gibt es jetzt ein erstes Anzeichen.

"Ghost of Tsushima" wird möglicherweise nicht mehr am 26. Juni 2020 für die PlayStation 4 erscheinen. Im australischen PlayStation Store wird mittlerweile der 1. August 2020 genannt. Das ist zwar ein Samstag, was den Termin eher nach einem Platzhalter aussehen lässt, aber damit wird dennoch eine Verschiebung angedeutet.

Es wird vermutet, dass "Ghost of Tsushima" verschoben wird, um Platz für "The Last of Us Part 2" zu schaffen. Eine offizielle Stellungnahme seitens Sony Interactive Entertainment gibt es allerdings noch nicht. Aus diesem Grund steht eine Verschiebung längst nicht fest.