Genshin Impact: Trailer zeigt Neuzugang Shenhe in Action

Es ist bereits länger bekannt, dass morgen ein neues Update für "Genshin Impact" erscheint, das unter anderem neue Charaktere ergänzt. Zu einem davon, genauergesagt Shenhe, hat MiHoYo jetzt einen weiteren Trailer ins Netz gestellt:

Nachdem es hier beim letzten Mal fast ausschließlich um die Hintergrundgeschichte von Shenhe ging (unsere damalige Meldung könnt ihr an dieser Stelle nachlesen), steht diesmal das Gameplay des Neuzugangs im Fokus. Wir bekommen also demonstriert, was morgen spielerisch auf uns zukommt, was eine praktische Sache ist.

"Genshin Impact" ist seit 28. September 2020 für PS4 und den PC erhältlich. Die PS5-Portierung folgte am 28. April 2021. Für Nintendos Switch ist "Genshin Impact" auch angekündigt, aber bisher leider noch unterminiert.