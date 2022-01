Genshin Impact: Neuzugang im Charakter-Trailer

Auch über ein Jahr nach dem Release der ursprünglichen Versionen ist "Genshin Impact" eine Erfolgsgeschichte und wird von Publisher und Entwickler MiHoYo weiterhin fleißig mit frischen Inhalten versorgt. Per Charakter-Trailer bekommen wir jetzt etwa einen baldigen Neuzugang vorgestellt:

Hier lernen wir in etwas mehr als eineinhalb Minuten Shenhe kennen. In teilweise melancholischen und von sanften Klavierklängen begleiteten Bildern wird uns ihre Hintergrundgeschichte nähergebacht, welche von den Machern als einsamer Traum charakterisiert wird. Shenhe ist per Update ab 5. Januar 2022 für "Genshin Impact" verfügbar.

"Genshin Impact" wurde am 28. September 2020 für PS4 und den PC veröffentlicht. Die PS5-Portierung folgte am 28. April. Für Nintendos Switch ist "Genshin Impact" ebenfalls angekündigt, aber bishehr leider noch unterminiert.