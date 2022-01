Genshin Impact: Charakter-Trailer zeigt weiteren Neuzugang

Für Fans von "Genshin Impact" könnte das neue Jahr eigentlich nicht besser starten ,denn schließlich steht schon in dieser Woche das nächste Update mit frischen Inhalten an. Passend dazu hat MiHoYo einen neuen Trailer dazu veröfentlicht und diesen wollen wir euch nicht vorenthalten:

In dem Material machen wir innerhalb von knapp eineinhalb Minuten Bekanntschaft mit Yun Jin. Hier bekommen wir ihre Hintergrundgeschichte nähergebracht und die wahre Bedeutung von Opera Grandis erklärt. Passend dazu ist auch ihre Stimme zu hören, welche ihr von einem professionellen Sänger der Oper von Peking geliehen wurde. Auf ähnliche Weise bekamen wir vor wenigen Tagen bereits an dieser Stelle Neuzugang Shenhe nähergebracht. Yun Jin ist dann ab übermorgen per Update verfügbar.

"Genshin Impact" wurde am 28. September 2020 für PS4 und PC veröffentlicht. Die PS5-Portierung folgte am 28. April. Für Nintendos Switch ist "Genshin Impact" ebenfalls angekündigt, aber bishehr noch unterminiert.