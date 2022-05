Starker erster Teaser-Trailer zum neuen Avatar-Film erschienen

Im Jahr 2009 begeisterte der Fantasy-Film „Avatar“ die Filmfans. Jetzt, 13 Jahre später, steht die Fortsetzung in den Startlöchern. Jetzt erschien ein erster Teaser-Trailer zu „Avatar: The Way of Water“ und der hat ordentlich was zu bieten.

Der veröffentlichte Teaser-Trailer erlaubt den Fans einen Blick auf die neuen Abenteuer, die auf die Familie von Jake Sully warten. Zeitlich spielt „Avatar: The Way of Water“ übrigens mehr als ein Jahrzehnt nach den Ereignissen des ersten Films, passend zur realen Zeit, die zwischen den Filmen vergangen ist.

Jake und Neytiri sind noch immer ein Paar und inzwischen Eltern geworden. Der Frieden trügt allerdings, denn erneut müssen sie sich Gefahren stellen. Jake zeigt sich siegessicher. „Eins weiß ich: Wohin wir auch gehen, diese Familie ist unsere Festung“ versichert er seine Frau.

„Avatar: The Way of Water“ feiert am 14. Dezember 2022 Kino-Premiere.