Star Wars kündigt LEGO-Weihnachts-Special für Disney+ an

Es sieht so aus, als bekämen wir ein neues „Star Wars“-Weihnachts-Special, aber anders, als ihr vermutlich denkt. Das Special ist ein animiertes LEGO-Projekt für den Streamingdienst Disney Plus.

Das Jahr verging schnell und auch wenn es derzeit sehr warm ist, fangen die Ersten an, für Weihnachten Pläne zu schmieden. Dieser Plan könnte beinhalten, dass ihr das neue „LEGO Star Wars-Weihnachts-Special“ anschaut, das die Figuren Rey, Finn, Poe, Chewie, Rose und die Druiden vereint. Laut Produzent Josh Rimes werden „viele Figuren mit verschiedenen Charakteren und vielleicht sogar mit verschiedenen Versionen von sich selbst in verschiedenen Altersstufen interagieren“ – klingt nach einem spaßigen Vergnügen.

Synopsis:

„Unmittelbar nach den Ereignissen von Star Wars: The Rise of Skywalker verlässt Rey ihre Freunde, um sich auf den Tag des Lebens vorzubereiten, während sie sich mit BB-8 auf ein neues Abenteuer begibt, um ein tieferes Wissen über die Macht zu erlangen. In einem mysteriösen Jedi-Tempel wird sie in ein zeitlinienübergreifendes Abenteuer durch geliebte Momente der Star Wars-Filmgeschichte geschleudert, in dem sie mit Luke Skywalker, Darth Vader, Yoda, Obi-Wan und anderen ikonischen Helden und Schurken aus allen neun Skywalker-Saga-Filmen in Kontakt kommt. Aber wird sie es rechtzeitig zum Fest zurückschaffen und die wahre Bedeutung des Festtagsgeistes erfahren?“