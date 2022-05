PokÃ©mon: Neues Kochbuch angekÃ¼ndigt

Zu „Pokémon“ gibt es schon einige Kochbücher, doch nun erscheint ein Weiteres. Alle Gerichte wurden von den Monsterchen inspiriert.

„My Pokémon Cookbook: Delicious Recipes Inspired by Pikachu and Friends“ enthält zum Beispiel Rezepte wie Spaghetti Arrabbiata, basierend auf Glurak. Gezeigt wird außerdem ein Gericht inspiriert von Gengar. Er trumpft mit einer Joghurt-Fruchtschale mit gemischten Beeren auf.

Bei jedem Gericht werden sowohl die Vorbereitungszeit und der Schwierigkeitsgrad gezeigt als auch die Kochzeit. Eine Zutatenliste sowie eine umfangreiche Anleitung dürfen natürlich nicht fehlen.

„My Pokémon Cookbook: Delicious Recipes Inspired by Pikachu and Friends“ soll am 25. Oktober 2022 erscheinen und kann bereits vorbestellt werden – entweder einzeln als Buch oder als Set mit einer passenden Schürze für Hobbyköche.