Netflix kündigt 4. Staffel zu You an

Die 3. Staffel zur Netflix-Serie „You“ steht bereits in den Startlöchern doch die Streaming-Plattform kündigt bereits eine vierte Staffel an.

Die Serie basiert auf dem Bestseller-Roman von Caroline Kepnes und erzählt die Geschichte von Joe Goldberg, einem Mann, der zu allem bereit ist, wenn es um die Liebe geht. Die Serie mit Penn Badgley und Victoria Pedretti in den Hauptrollen wird von Sera Gamble und Greg Berlanti entwickelt, wobei Gamble als Showrunner fungiert. Gamble sagte in einer Erklärung:

„Nach dem Lesen von Carolines Roman waren Greg und ich sofort von Joe Goldberg und seiner verdrehten Weltanschauung besessen. Und es war aufregend, Penn dabei zuzusehen, wie er Joe zu gruseligem und doch fesselndem Leben erweckt. Wir sind zutiefst dankbar, dass Netflix You eine so große Unterstützung zuteilwerden ließ und dass die Menschen auf der ganzen Welt es genossen haben, Joe in den letzten drei Staffeln dabei zuzusehen, wie er wirklich alles falsch macht. Das gesamte You-Team freut sich darauf, in Staffel 4 neue, dunkle Facetten der Liebe zu erkunden."