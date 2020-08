Japans Godzilla-Museum öffnet für einen limitierten Zeitraum

Letztes Jahr gab der Themenpark Njigen no Mori in der Präfektur Hyogo an, dass es eine neue Erweiterung geben wird. Hier soll sich alles um das Kultmonster „Godzilla“ drehen.

Noch ist das „Godzilla“-Museum nicht offiziell geöffnet, doch die Veranstalter gaben jetzt zumindest eine vorläufige Eröffnung bis zum 31. August 2020 bekannt. Wann das Museum komplett für die Öffentlichkeit zugänglich ist, ist nicht sicher, doch wir wissen, was man dort sehen kann.

Im Museum werden mithilfe von Dioramen verschiedene Szenen aus den „Godzilla“-Filmen zu sehen sein, die alle in Zusammenarbeit mit dem Studio Toho, zuständig für die Filme, entstanden sind. Darunter gibt es zahlreiche „Godzilla“-Designs und Bausätze, die für die Filme verwendet wurden. Laut Soranews24 gibt es im Museum außerdem Räume mit zahlreichen Requisiten, die in den Filmen Verwendung fanden.

Zusätzlich wartet auf die Besucher ein Geschenkeladen, ein Restaurant, das ein spezielles „Godzilla“-Menü anbietet und sogar ein Workshop für Kinder, in dem sie lernen, wie man einen Godzilla herstellt und vieles mehr. Alle Gäste des Museums erhalten sogar ein kleines Geschenk.