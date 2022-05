House of Dragon: Neuer Trailer macht Lust auf Serie

Im Sommer startet die „Game of Thrones“-Prequel-Serie „House of the Dragon“. Diese Serie spielt 300 Jahre vor den Ereignissen der ersten Serie und stellt die Familie Targaryen in den Mittelpunkt. Fans können sich die Wartezeit jetzt mit einem neuen Trailer versüßen.

Am 21. August 2022 soll die HBO-Serie „House of the Dragon“ anlaufen. Geplant ist bisher eine Staffel mit zehn Folgen. Über mögliche weitere Staffeln ist bisher noch nichts bekannt. Die Serie basiert auf der Romanvorlage „Feuer und Blut: Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen“ von George R.R. Martin. Auf dessen Werke basiert übrigens auch die Erfolgsserie „Game of Thrones“.

Um die Wartezeit zu versüßen, veröffentlichte HBO nun einen neuen Trailer zu kommenden Serie. „Die Geschichte erinnert sich nicht an Blut. Sie erinnert sich an Namen“, steht darunter geschrieben.