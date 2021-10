Halloween Kills: Regisseur verrät, zu welcher Zeit der Film spielt

Mit „Halloween Kills“ steht der nächste Film dieser ikonischen Reihe in den Startlöchern. Doch wann in der Timeline spielt der Film eigentlich? Das verriet Regisseur David Gorden Green in einem Interview mit Fandom.

Laut dem Regisseur wird der Film „Halloween Kills“ vier Jahre nach den Ereignissen des letzten Films spielen. Er hat sogar schon ein paar Kleinigkeiten verraten.

„Wir springen in [Halloween Kills] ein wenig in der Zeit, aber ein Teil dessen, was wir erforschen, ist, wie Laurie und einige unserer Charaktere die Jahre zwischen Halloween 2018 und den Ereignissen und Tragödien dieser Nacht bis Halloween 2022 verarbeitet haben und verfolgen, wo psychologische Nachwirkungen zum Tragen kommen werden.“

„Halloween Kills“ soll voraussichtlich am 14. Oktober 2022 in den Kinos anlaufen.