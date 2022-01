Dragon Ball Super: 2022 könnte ein neuer Anime erscheinen

„Dragon Ball“ gehört zu den bekanntesten Anime der Welt und Fans wünschen sich nach dem abrupten Ende von „Dragon Ball Super“ eine Rückkehr ins Fernsehen. Mit Glück könnte das bereits im Jahr 2022 passieren.

Das Update soll von einem Mitarbeiter des Studios stammen. Dieser hat in einem Video-Interview kürzlich über die Serie gesprochen und erzählte, dass noch in diesem Jahr etwas Besonderes für Goku geplant ist.

„Es besteht die Möglichkeit, dass dieses Jahr noch etwas anderes als der Film kommt“, so Akio Iyoku. Weitere Details wurden noch nicht verraten, doch sollte 2022 wirklich eine neue Serie folgen, können Fans in den nächsten Monaten mit einer Ankündigung rechnen. Bis es so weit ist, müssen sie sich die Zeit mit dem nächsten Film „Dragon Ball Super: Super Hero“ versüßen.