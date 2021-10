Brandon Fraser übernimmt Rolle im neuen Batgirl-Film

Den Schauspieler Brandon Fraser hat sich eine Rolle in DCs kommendem „Batgirl“-Film ergattert – und dieses Mal spielt er nicht den Guten.

(Bild: Universal)

Im „Batgirl“-Film spielt Fraser an der Seite von Leslie Grace, die die Rolle von Barbara Gorden übernimmt. Er schlüpft dieses Mal in die Rolle des Bösewichts und es wird berichtet, dass es sich dabei möglicherweise um den Charakter „Firefly“ handelt. Regie führen Adil El Arbi und Bilall Fallah. Das Drehbuch stammt von Christina Hodson, die bereits „Bumblebee“ sowie DCs „Brids of Prey“ sowie „The Flash“ geschrieben hat. Kristin Burr („Cruella“) produziert den Film.