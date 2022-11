Avatar 2: Cameron bricht Reihe ab, wenn der Film nicht gut läuft

Die Fortsetzung des erfolgreichen „Avatar“-Films aus dem Jahr 2009 steht bereits in den Startlöchern und kommt bald weltweit in die Kinos. Wenn der Film nicht so gut läuft wie gedacht, könnte es allerdings einer der Letzten für diese Reihe sein.

„Avatar: Der Weg des Wassers“ läuft am 14. Dezember 2022 in den Kinos an. Wie es mit der Marke weitergeht, hängt davon ab, wie gut dieser Film und „Avatar 3“ ankommen – das verriet Regisseur James Cameron kürzlich in einem Interview mit The Film Magazine.

„Der Markt könnte uns sagen, dass wir in drei Monaten fertig sind, oder wir könnten halb fertig sein, was bedeutet: 'OK, lasst uns die Geschichte mit dem dritten Film abschließen und nicht endlos weitermachen', wenn es einfach nicht profitabel ist“, so Cameron.

Weiterhin sagte er: „Wir befinden uns heute in einer anderen Welt als zu der Zeit, als ich den Stoff geschrieben habe", so der Filmemacher weiter. "Es ist der doppelte Schlag - die Pandemie und das Streaming. Vielleicht erinnern wir die Leute aber auch daran, was es bedeutet, ins Kino zu gehen. Dieser Film tut das definitiv. Die Frage ist nur: Wie viele Leute interessiert das jetzt?“.