Attack on Titan-Fan teilt Bilder zu Staffel 4 Part 2

In Kürze erscheinen die letzten Episoden der vierten Staffel von „Attack On Titan“, in der Eren Jaeger vielleicht seinem bisher stärksten Gegner gegenübersteht. Nun erschienen erste Bilder, die Fans bereits einen Blick auf drei Charaktere erlauben.

„Attack On Titan“ steht kurz vor dem Finale und nun dreht sich alles um den letzten Schlag im anhaltenden Krieg zwischen den Bewohnern der Insel Paradis und Marley. Es gibt viele Theorien über den Abschluss der Serie, der voraussichtlich in 12 Episoden zusammengefasst wird.

Achtung! Spoiler!

Reddit-Nutzer Again Nagain Forever hat nun Bilder aus den kommenden Episoden geteilt. Fans können so schon einmal einen Blick auf Eren Jaeger, Mikasa und Armin erhaschen.