Alien: Reebok's neue Schuhe erinnern an den Film von 1986

Reebok hat ein neues paar Schuhe vorgestellt. Inspiriert von James Camerons Sci-Fi-Film „Aliens“, kommen die sogenannten „Bug Stompers“ in Kürze auf den Markt.

In den USA sollen die aufwendig verarbeiteten „Alien“-Schuhe am 25. April 2020 erscheinen – passend zum Alien Day am 26. April. Mit rund 208 CHF sind sie nicht billig, aufgrund des Aussehens gelten sie aber gleichzeitig als Sammlerstück für Fans.

Die „Bug Stompers“ sind an die Schuhe angelehnt, die im ikonischen Film aus dem Jahr 1986 getragen wurden. Sie wurden so konzipiert, dass man sie leicht an- und ausziehen kann, besonders geeignet für ein schnelles Wechseln der Outfits.

Was sagt ihr zu diesen Schuhen? Wären sie etwas für euch, oder tragt ihr lieber schlichtere Produkte? Schreibt uns eure Meinung sehr gerne in die Kommentare.