2023 soll ein neuer Godzilla-Film erscheinen

Der allererste „Godzilla“-Film lief am 3. November 1954 in den japanischen Kinos an. Seitdem gibt es niemanden mehr, der diese Kreatur nicht kennt. Wenn ihr Fan seid, könnt ihr euch nun auf ein neues Filmprojekt freuen.

Inzwischen ist „Godzilla“ ein weltweites Franchise und Toho hat nun ein neues Projekt dazu angekündigt. Ein neuer Film soll bereits in Arbeit sein. Bisher gibt es fast keine Details darüber, was ihr vom kommenden Film erwarten könnt, doch Regisseur Takahashi Yamazaki („Stand By Me“, „Doraemon 3“, „Lupin III: The First“) hat sich diesem angenommen. Bisher soll der Film am 3. November nächsten Jahres anlaufen.

Mit der Ankündigung des kommenden Projektes gibt es auch ein erstes Teaser-Bild. Dieses lässt nicht viel erkennen, doch die Freude von Fans ist groß.