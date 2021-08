Während eines Livestreams haben der Creative-Director Mike Brown und der Associate-Art-Director Conar Cross nicht nur neues Gameplay zu "Forza Horizon 5" gezeigt (mit dem 2020 Toyota Supra GR), sie haben auch die komplette Map das Rennspiels enthüllt, die zirka 50 Prozent grösser ist als in "Forza Horizon 4", inklusive des längsten Highways in der Seriengeschichte. "Forza Horizon 5" wird am 9. November 2021 für PC, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen.

