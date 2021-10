Rick Grimes erobert Fortnite

Im Comic gab er erst ganz zum Schluss den Löffel ab, in der TV-Serie wurde er bereits vor einigen Jahren verabschiedet: Rick Grimes war lange Zeit der Hauptprotagonist von "The Walking Dead", egal ob in Fernseh- oder Heftform. Nun feiert er ein Comeback im Battle-Royale-Shooter "Fortnite".

Im Rahmen des Halloween-Events im Spiel ist nun die Rick-Grimes-"Verkleidung" im Store erhältlich. Nach Daryl und Michonne im letzten Jahr, ist Rick die dritte Figur der TV-Serie, die in "Fortnite" andere Spieler statt Zombies jagen darf. Zusätzlich zum reinen Skin erhält man im Paket auch noch Glider, Tasche und Spitzhacke dazu.

"Fortnite" ist der experimentelle Ingenieurs-Taktik-Shooter von Epic Games.