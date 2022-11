Neuer Deep Dive Trailer zu Forspoken

Square Enix versorgt uns mit einem neuen Deep Dive Trailer zu "Forspoken". Diesen solltet ihr unbedingt gesehen haben.

Im besagten neuen Trailer wird die Rolle von Magie im Kampfsystem von "Forspoken" beleuchtet. Passende Impressionen aus dem Spiel gibt es natürlich dazu.

"Forspoken" wird speziell für PS5 entwickelt und nutzt die gesamte Leistung der Konsole. Mit diesem Game demonstriert Luminous Productions seine Philosophie, durch die Fusion von neuster Technologie und Kreativität Spielerlebnisse zu erschaffen, wie man sie nie zuvor erlebt hat. "Forspoken" erscheint am 24. Januar 2023 zeitgleich auf PS5 und PC. Der Prequel-DLC "Forspoken: In Tanta We Trust" folgt im Sommer 2023.