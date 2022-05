Microsoft Flight Simulator: Top-Gun-Erweiterung terminiert

Die Top-Gun-Erweiterung für den "Microsoft Flight Simulator" war bereits im vergangenen Juni enthüllt worden und sollte eigentlich im November 2021 veröffentlicht werden. Doch daraus wurde leider nichts, weil Paramount Pictures den zugehörigen Film auf dieses Jahr verschob. Jetzt hat besagte Erweiterung allerdings einen neuen Termin.

So gibt Entwickler Asobo bekannt, dass die Top-Gun-Erweiterung für den "Microsoft Flight Simulator" am 25. Mai erschient. Wir müssen uns also nur noch etwas mehr als zwei Wochen gedulden und kennen jetzt auch ein konkretes Releasedatum.

Über Microsoft Flight Simulator

Mit "Microsoft Flight Simulator" erscheint die neueste Generation einer der beliebtesten Simulationsserien aller Zeiten. Ob Leicht- oder Grossraumflugzeug: Fliegen Sie detailreich gestaltete und beeindruckende Flugzeuge in einer unglaublich realistischen Welt. Erstellen Sie Ihren persönlichen Flugplan und fliegen Sie an jeden Ort des Planeten. Geniessen Sie Flüge bei Tag und Nacht und erleben Sie realistische und herausfordernde Wetterbedingungen.