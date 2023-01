Fire Emblem Engage: Japanischer Übersichtstrailer

Nintendo und Intelligent Systems versorgen uns mit einem japanischen Übersichtstrailer zu "Fire Emblem Engage". Diesen solltet ihr euch keinesfalls entgehen lassen.

Hier bekommen wir nämlich fast neun Minuten lang gezeigt, was "Fire Emblem Engage" inhaltlich ausmacht. Wir sind also bestens vorbereitet, wenn das Strategie-Rollenspiel am 20. Januar exklusiv für Switch erscheint.

Über Fire Emblem Engage

Dieser neue Teil der "Fire Emblem"-Reihe spielt in Elyos, einem Kontinent aus vier Nationen, die ein heiliges Land in der Mitte umgeben. Vor tausend Jahren tobte hier ein erbitterter Krieg zwischen den Bewohnern von Elyos und dem Dämonendrachen.

Während dieses Krieges riefen die Bewohner von Elyos sogenannte Embleme herbei – Helden aus anderen Welten, die ihnen zur Seite standen. Mit der Hilfe der Embleme kämpften die Krieger aller Nationen gemeinsam gegen den Dämonendrachen und schafften es schliesslich, ihn zu verbannen. Doch nun gibt es erste Anzeichen dafür, dass der Dämonendrache bald wiedererweckt werden könnte.