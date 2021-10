Far Cry 6 - UNO - Cross-Over

Mattel und Ubisoft gaben bekannt, dass ab sofort weltweit der DLC "The Call of Yara" für das beliebte Videospiel UNO erhältlich ist. "The Call of Yara" wird mit neuen Besonderheiten, rund um die tropisch-paradiesische Insel Yara aufwarten und packende Wendungen zu der klassischen UNO- Spielerfahrung hinzufügen.

In "The Call of Yara" kann eine einzigartige Erfahrung im UNO-Videospiel, durch ein von Yara inspiriertes Spielbrett und Menü, sowie exklusive Themenkarten und dem fesselnden Sound der Titelmusik, erlebt werden. Nachdem sieben Karten gezogen und 300 Pesos zum Start jedes Spieles erhalten wurden, werden Spielende am Beginn jeder neuen Runde 100 Pesos sammeln, welche für die Dienste der Libertad-Legenden ausgegeben werden können.