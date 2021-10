Halloween in Fallout 76

Die Halloween-Zeit im virtuellen Appalachia beginnt heute und geht bis zum 02. November 2021. Logge dich in "Fallout 76" ein und drohe den anderen mit Saurem, falls sie dir nichts Süsses geben. Das sind die Patch-Inhalte.

Süsses, sonst gibts Saures

Im Atomic Shop kann man sich direkt zu Beginn eine Schüssel für Süssigkeiten abholen. Diese lässt sich im C.A.M.P. platzieren und kann mit geheimnisvollem Süsskram, den man den Leichen der "Spooky Scorched" abnehmen kann, befüllt werden. Sie können auch bei Händlern gekauft oder in den täglichen und wöchentlichen Events gewonnen werden. Mit den Spooky Scorched, deutsch gruselige Verbrannte, gibt es vorübergehend legendäre Gegner mit jeder Menge Loot.

Challanges

Belohnung für tägliche Challange : Konsumierbare Items, Perkkarten-Pakete, Lunchbox oder S.C.O.R.E.

: Konsumierbare Items, Perkkarten-Pakete, Lunchbox oder S.C.O.R.E. Belohnung für wöchentliche Challange : Seltene Crafting Materialien, S.C.O.R.E. oder Halloween-Kostüme.

: Seltene Crafting Materialien, S.C.O.R.E. oder Halloween-Kostüme. Belohnung für beide wöchentliche Challanges: Eine Popcorn-Maschine für das C.A.M.P.

Bombs Drop Day

Neben dem Halloween-Event wird in "Fallout 76" am 23. Oktober 2021 auch der Tag, an dem die Bomben fielen, "gefeiert". Daher wird man im In-Game Shop jede Menge Angebote finden.

Wer die In-Game Währung "Atome" einkaufen will, kann diese zur Zeit vergünstigt bekommen: