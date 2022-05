Erstes Gameplay aus EA Sports F1 22

Codemasters und Electronic Arts veröffentlichen im Vorfeld des ersten FORMEL 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX an diesem Wochenende ein weltweit exklusives "EA Sports F1 22" Gameplay-Video vom Miami International Autodrome Circuit. Mit dem "F1 22" Cover-Star Charles Leclerc, dem aktuellen Führenden der FIA Formula One World Championship, erhalten Spieler:innen einen Vorgeschmack auf die Herausforderung, die die 20 Formel 1-Fahrer im Laufe des Rennwochenendes erwartet. Das Gameplay-Video gibt es an dieser Stelle zu sehen:

Im Herzen der Stadt gelegen, müssen Fahrer und Spielende 19 Kurven bewältigen, von denen viele in Sichtweite des Hard Rock Stadium liegen, der Heimat des NFL-Teams Miami Dolphins. Mit drei DRS-Zonen und einer langen Start-Ziel-Geraden, auf der Geschwindigkeiten von bis zu 320 km/h erwartet werden, wird es auf dieser schnellen 5,41 km langen Strecke viele Möglichkeiten zum Überholen geben.

"F1 22" erscheint am 1. Juli 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One und PC via EA App, Origin, Steam und den Epic Store. Vorbesteller der rein digitalen "F1 22 Champions Edition" erhalten drei Tage Early Access sowie weitere zusätzliche Inhalte, darunter ein zeitlich begrenztes, von der ikonischen Skyline und den Lichtern der Stadt inspiriertes Miami-Paket.