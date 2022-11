Gamesweek Zürich 2022

Vom 4. Bis 13. November 2022 feiert das überregionale Festival das Spiel in unserer Gesellschaft. Das Programm der Gamesweek Zurich ist für Spieler, Macher und Vordenker in allen Aspekten des Spiels und spricht die Öffentlichkeit und Professionelle gleichermassen an.

Auf Spurensuche im Museum, ein Besuch im Flipper-Museum, ein Spiel-Abend im Brettspiel-Café, Blicke hinter die Kullissen von Schweizer Game-Studios und ihre Game-Entwicklungen. Das Festivalprogramm feiert das Spiel in all ihren Facetten – von analog bis digital.

Das Festivalprogramm

The Conference

Die Netzwerk- und Knowhow-Konferenz am 10. und 11. November für eine starke Schweizer Games-Branche

An der Gamesweek Zurich – The Conference kommen Schweizer und internationale Spiel-Entwickler sowie benachbarte Branchen für die Stärkung der Schweizer Games-Branche an der zweitägigen Konferenz zusammen. Hier werden Einblicke in weltweit erfolgreiche Schweizer Game-Produktionen gegeben, neue Technologie-Trends diskutiert und Einsätze von Games in unserer Gesellschaft erörtert.

Das Konferenzprogramm

Feierlichkeiten für die besten Schweizer Games

Im Rahmen der "Gamesweek Zurich" finden zudem am 11. November 2022 die 9. Swiss Game Awards statt, wo die besten Schweizer Spiele ausgezeichnet werden.

Weitere Informationen zu den nominierten Games

