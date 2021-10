EVE Online nun auch für Mac

"EVE Online"ist ab sofort nativ für den Mac verfügbar. Mac-Nutzerinnen und Nutzer können "EVE Online" kostenlos herunterladen und sich der wachsenden Gemeinschaft interstellarer Pioniere im riesigen Sternenhaufen von New Eden anschließen.

Die Mac-Version von "EVE Online" nutzt Metal, Apples leistungsfähiges Grafik-Framework, was zu einer ausgezeichneten Darstellung, geringem Speicherbedarf und CPU-Optimierung für ein flüssiges Spielerlebnis führt. Zudem werden im nativen Mac-Client Tastatur- und Mauskommandos unterstützt.

„EVE Online auch auf den Mac zu bringen, war für CCP Games stets ein zentrales Ziel. Wir haben unter Einbeziehung unserer Community konzentriert an den Verbesserungen des Spiels gearbeitet, um sicherzustellen, dass wir einem noch breiteren Publikum die bestmögliche Spielerfahrung bieten. Durch die Leistung von Apples M1-Chips können Mac-Nutzerinnen und Nutzer mühelos in New Eden eintauchen und EVE Online so erleben, wie es sein soll – mit toller Leistung und ebenso großartiger Grafik. Wir freuen uns darauf, eine neue Generation von Mac-Userinnen und Usern in EVE Online willkommen zu heißen.“

Bergur Finnbogason, Creative Director für EVE Online

Seit 18 Jahren können Piloten in "EVE Online" in den fernen Sternenhaufen von New Eden eintauchen. Zehntausende von Jahren in der Zukunft angesiedelt, bietet "EVE Online" eine fesselnde Community-Erfahrung voller Abenteuer, Reichtümer, Gefahren und Ruhm. Jeder geht seinen eigenen Weg und ergreift eine Vielzahl von Berufen, die in den 7'000 zur Verfügung stehenden Sternensystemen von Erkundung und Handel bis hin zu Kopfgeldjagd, Piraterie und vielem mehr reichen. Das MMO ist für seine umfassende, spielergesteuerte Wirtschaft, rekordverdächtige Multiplayer-Kämpfe im Spiel, machiavellistische politische Intrigen und spielergeführte Unternehmen bekannt.

Mac-Nutzerinnen und Nutzer, die New Eden erstmalig besuchen, erleben die überarbeitete Spielerfahrung des MMOs einschließlich des erzählerischen Trainingsprogramms und anpassbarer Fertigkeitspläne, die erst kürzlich ins Spiel eingeführt wurden – als Teil von Quadrant 3: Gateway.

Zur Feier der Ankunft der Mac-Userinnen und User in "EVE Online" können die Kapselpiloten an einer neuen täglichen Login-Kampagne mit Belohnungen teilnehmen, die mit brandneuen Boostern, verschiedenen feierlichen SKINs und einigem mehr ausgestattet ist.