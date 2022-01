CCP Games kooperiert mit BBC Studios

CCP Games und BBC Studios haben sich für "EVE Online x Doctor Who" zusammengetan, ein Crossover-Event zwischen der beliebten Action-Adventure-Serie "Doctor Who" und dem Free-to-Play-Weltraum-MMO "EVE Online".

In EVE Online x Doctor Who werden vom 13. Januar bis zum 1. Februar Universen kollidieren, wenn Capsuleers und Whovians sich gemeinsam den Daleks in großen Weltraumschlachten stellen.

"Das Jahr 2022 wird mit EVE Online x Doctor Who einen (inter)stellaren Start hinlegen. Wir sind immer dabei, die Grenzen dessen, was in EVE Online möglich ist, zu erweitern. Die Zusammenarbeit mit BBC Studios gibt uns die Möglichkeit, einer kultigen Serie zu huldigen, die uns bei CCP inspiriert hat. Wir hoffen, dass ihr euch uns am 13. Januar in New Eden anschließen werdet, um zu sehen, was passiert, wenn Galaxien aufeinandertreffen!"

Bergur Finnbogason, Creative Director von EVE Online

"EVE Online x Doctor Who bringt nicht nur zwei kultige Universen zusammen, sondern auch die leidenschaftlichen Whovians mit den ebenso leidenschaftlichen Piloten von New Eden. Durch die Zusammenführung der Fanbases werden die ohnehin schon gewaltigen Schlachten von EVE Online sicher noch explosiver. Nur die Zeit wird zeigen, ob die härtesten Piloten von New Eden das Zeug dazu haben, die Macht der Daleks herauszufordern."

Kevin Jorge, Senior Producer bei BBC Studios

"EVE Online x Doctor Who" führt einen neuen, an Gallifrey angelehnten Bereich ein, in dem ihr nach Artefakten aus dem Großen Zeitkrieg von Doctor Who suchen werden. Die Artefakte liefern Hinweise, um die berüchtigten Daleks aufzuspüren und sich ihnen in einer interstellaren Schlacht der Zeitalter zu stellen. Jene, die den Kampf überleben, erhalten einzigartige Belohnungen, die sie mit zurück nach New Eden nehmen können. Darüber hinaus steht allen während der gesamten Dauer des Events eine Login-Kampagne mit Fertigkeitspunkten und Gegenständen im Doctor Who-Stil zur Verfügung.

"EVE Online x Doctor Who" ist die erste große Zusammenarbeit für das Weltraum-MMO und ein neuer Meilenstein auf CCPs Weg, die Horizonte von New Eden zu erweitern und eine neue Spielerschaft in seinem geschichtsträchtigen Universum willkommen zu heißen.

"EVE Online" hat im Laufe von 18 Jahren ein unglaubliches Wachstum erlebt und wird im Jahr 2021 mehr als 24 Millionen aktive Nutzer haben. CCP hat vor kurzem die Einstiegserfahrung für Neulinge überarbeitet, so dass dies der perfekte Zeitpunkt ist, die Reise in "EVE Online" zu beginnen.