The Elder Scrolls Online: Teaser-Trailer zu den kommenden Inhalten

Auch wenn "The Elder Scrolls Online", zumindest auf dem PC, bald schon seinen achten Geburtstag feiert, gehört es noch längst nicht zu dem alten Eisen. Bethesda und ZeniMax haben jetzt in einem Trailer angedeutet, was 2022 für das immer noch populäre MMORPG geplant ist:

Handfeste Informationen sind bisher natürlich noch Mangelware, aber erfahrungsgemäß können wir uns in jedem Jahr auf eine neue Saga freuen, welche dann in vier vierteljährliche DLCs aufgeteilt erscheint. Ein diesbezüglicher Enthüllungs-Event ist beeits auf den 27. Januar um 21 Uhr terminiert und während wir die schicken Schiffe und Landschaften des obigen Trailers bestaunen, können wir ja schonmal spekulieren, was dann angekündigt wird.

"The Elder Scrolls Online" debütierte am 4. April 2014 auf dem PC. PS4 und Xbox One wurden am 9. Juni 2015 versorgt und Google Stadia wurde am 16. Juni 2020 bedient. Die Next-Gen-Fassungen für PS5 und Xbox Series X folgten schließlich am 15. Juni 2021.

Nach dem grossen Erfolg der "The Elder Scrolls"-Reihe ist nun auch eine Online-Version im Handel.