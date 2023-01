Streamerin besiegt Malenia parallel

Mit einer Tanzmatte wagten sich zwei Streamerinnen in die Weiten der Zwischenlande und kämpften sich auf diese Weise durch "Elden Ring" (wir berichteten hier und hier). Eine von den beiden, 'MissMikkaa' bringt die Herausforderung auf ein neues Level und spielt parallel auf der Tanzmatte und auf einem PlayStation 5-Controller:

Was die Streamerin als ihren 'ultimativen Challenge-Run' beschreibt, ist nichts Geringeres, als zweimal "Elden Ring" parallel durchzuspielen. Um die Bedingung noch ein bisschen schwieriger zu gestalten, stellt sie sich auch den Bossen zur gleichen Zeit. Unglaublich, aber wahr: Ihr gelang es, parallel auf der Tanzmatte und einem Controller den Boss Malenia in zwei Versionen ins Jenseits zu befördern, nachdem sie im Dezember bereits jeweils Margit und Godrick bezwungen hatte. Als Nächstes in der “2 Elden Ring, 1 Girl”-Challenge will 'MissMikkaa' sich zwei Radagons und den Eldenbestien stellen.