Leak bei From Software

From Software, die Entwickler der "Souls"-Reihe, arbeiten derzeit an ihrem neuen Rollenspiel "Elden Ring". Dieses soll sich an eine breitere Gamerschaft richten und nicht mehr nur die Hardcore-Spieler abholen.

Nun ist aus unbekannter Quelle ein Video im Internet aufgetaucht, das rund 30 Sekunden Gameplay zeigen soll. In einen Kampf verwickelt wird der Protagonist darin zwar nicht. Dafür ist zu sehen, dass sich der Held um einiges geschmeidiger und vor allem sprungfreudiger durch die hübsch gestaltete und offenbar riesige offene Welt bewegt.

Alleged Elden Ring footage from xbox One. pic.twitter.com/uaGbogXBrB — Jeff Grubb (@JeffGrubb) October 16, 2021

Zum Spiel selbst ist noch wenig bekannt. Das ist umso erstaunlicher, als dass der Release nicht mehr sehr weit in der Zukunft liegt. Elden Ring soll bereits am 21. Januar 2022 erscheinen und zwar für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S.