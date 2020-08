Hellraid-DLC für Dying Light veröffentlicht

Techland hat den "Hellraid"-DLC für "Dying Light" auf PC, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht. Dazu gibt es den Launch-Trailer zu sehen. Der DLC basiert auf dem im Jahr 2015 eingestellten First-Person-Koop-Slasher "Hellraid".

Es wird gesagt: "Machen Sie sich auf eine völlig neue Dying Light-Erfahrung gefasst! Basierend auf Techlands unveröffentlichtem Ego-Fantasy-Slasher Hellraid wird dieser kostenpflichtige DLC das Spiel mit einer Dungeon-Karte voller neuer Feinde erweitern, die Sie mit brandneuen Waffen töten können. Ob Sie sich alleine in die Hölle wagen oder mit Freunden ein aufregendes Koop-Gemetzel starten, die Wahl liegt ganz bei Ihnen."

"Dying Light" ist ein Action-Survival-Horror-Spiel in der Egoperspektive, das in einer riesigen, offenen Welt angesiedelt ist. Bei Tag durchstreifen die Spieler auf der Suche nach Vorräten eine weitläufige urbane Umgebung, in der gefährliche Zombiehorden ihr Unwesen treiben und bauen Waffen, um sich gegen die wachsende Schar der Infizierten zur Wehr zu setzen. In der Nacht werden die Jäger zu Gejagten, denn die Gegner werden aggressiver und gefährlicher. Am furchterregendsten aber sind die Predators, die erst nach Sonnenuntergang erscheinen. Um bis zu den ersten Sonnenstrahlen am nächsten Morgen zu überleben, müssen die Spieler Einfallsreichtum beweisen und all ihre Kräfte aufbieten. Gute Nacht und viel Glück!