Pressetext zur Intel Arc GPU geleakt

Eine anonyme Quelle hat der Website VideoCardz einen Pressetext für eine neue GPU zugespielt, welche im Rahme der CES gezeigt werden soll. Die Authentizität des Textes kann auf die schnelle nicht als vollkommen gesichert eingestuft werden, deckt sich laut der Website jedoch mit vorangehenden Gerüchten. Der Text über die Intel Arc GPU hat zudem auch eine weitere, unvorhergesehene Ankündigung: "Death Stranding Director's Cut" für den PC. Dieses soll das erste Spiel werden, welches die neue auf künstlicher Intelligenz basierte Upscaling Technologie Intel XeSS nutzen wird. Die Intel Arc GPU ist dafür keine Voraussetzung.

Das Spiel soll für die zwölfte CPU-Generation optimiert sein. Auch ist die Sprache von einer "exklusiven Integration", was ein Hinweis darauf sein könnte, dass es auch mit NVIDIAs DLSS kompatibel sein wird. In der Meldung werden auch weitere Studios genannt, welche die Technologie zukünftig nutzen und unterstützen wollen: Techland, Ubisoft, Codemasters, PUBG Studios, IO Interactive, IllFonic, EXOR Studios, Deep Silver Fishlabs, Hashbane, Massive Work Studio und Wonder People.

Bisher erschien "Death Stranding Director's Cut" lediglich für die PlayStation 5.