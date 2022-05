Dreams: Update 2.44 verfügbar

"Dreams" ist nun schon seit über zwei Jahren exklusiv für PS4 verfügbar, aber Media Molecule schraubt weiterhin fleißig an dem Adventure-Baukasten. Jetzt ist Update 2.44 dafür verfügbar und wir bekommen von den Machern auch ein kurzes Video dazu gezeigt.

Update 2.44 für "Dreams" nimmt in erster Linie einige Optimierungen am Create Mode des Adventure-Baukastens vor. So wurde etwa dessen Calculator-Gadget grundlegend überarbeitet. Generell sollten Bastler an den frischen Verbesserungen in "Dreams" ihre Freude haben.

Über Dreams

Spiele Tausende von Titeln, die von Spielern auf der ganzen Welt erschaffen wurden, darunter Arcade-Games, RPGs, Horror- und Comedy-Spiele – vielleicht sogar einige Genres, die es vor "Dreams" noch gar nicht gab! Jeden Tag werden neue Spiele und Erlebnisse veröffentlicht, sodass es immer etwas gibt, das du spielen, entdecken und genießen kannst.

Du möchtest lernen, wie du eigene Spiele erstellst? "Dreams" gibt dir auch die Werkzeuge und Tutorials an die Hand, um Spiele, Memes, Musik, Kunst und vieles mehr zu erschaffen. Und alles kann mit einer weltweiten Community geteilt und gespielt werden.

"Dreams" ist seit 14. Februar 2020 exklusiv für PS4 erhältlich.