Finsternis in Tristram kehrt in Diablo 3 zurück

"Diablo 3" bekommt im Januar Zusatzinhalte, die euch zurück in die Zeit der alten Diablo-Spiele versetzen werden. Es erwartet euch jede Menge Nostalgie, Gegner und Belohnungen. Hier ist die Meldung von Blizzard: "

Die Finsternis in Tristram ist zurückgekehrt

Der Jahrestag von Diablo steht bevor und mit ihm auch das Ereignis Die Finsternis in Tristram! Ob ihr nun Veteranen der Spielereihe seid und gerne in Nostalgie schwelgt oder Neulinge, die gerne mehr über die Vergangenheit der Reihe erfahren würden, bei dieser jährlichen liebevollen Hommage an die Anfangstage von Diablo kommt jeder auf seine Kosten.

Lest weiter, um weitere Einzelheiten zu erfahren und einen Einblick in den Jubiläumsdungeon mit seinen einzigartigen Belohnungen zu erhalten.

Haltet die Kultisten auf

Eure Reise beginnt auf der Spur einer Gruppe geheimnisvoller Kultisten, die in Sanktuario Unruhe stiften. Während ihr sie im Abenteuermodus aufspürt, findet ihr Hinweise, die zu einem Portal in Tristrams Vergangenheit und die entsetzliche Finsternis führen, die vor so vielen Jahren ihre Klauen nach dem Dorf ausstreckte …

Erkundet die Kathedrale

Wenn ihr den Hinweisen folgt, werdet ihr euch schon bald in einem Reich prächtiger RetroVision™ wiederfinden, in dem eine nur allzu bekannte Kathedrale auf euch wartet. Erkundet die Tiefen und stosst dabei auf altbekannte Gegner und kultverdächtige Gegenstände, allesamt in der Diablo III-Engine neu zum Leben erweckt. Tief unter den Katakomben erwartet der Herr des Schreckens in Person derweil all die kühnen Abenteurer, die es wagen, ihn herauszufordern.

Entdeckt wertvolle Beute

Was wäre Diablo ohne glänzende neue Beute, die es zu erlangen gilt? Schliesst Aktivitäten in diesem Jubiläumsereignis ab, um einzigartige Transmogrifikationseffekte, Erfolge, Porträts, Gefährten und mehr zu ergattern.

Während einige Belohnungen recht einfach aufzuspüren sind, müsst ihr für andere jeden Winkel absuchen oder sämtliche Erfolge freischalten, bevor ihr sie in die Finger bekommt. Werdet ihr sie euch alle verdienen können? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden!

(...)

Eure Reise beginnt …

Exklusive Belohnungen und herausfordernde Gegner erwarten euch, allerdings nur für kurze Zeit! Die Kultisten erscheinen am 1. Januar um 1:00 Uhr MEZ und das Portal öffnet sich am 4. Januar zur selben Zeit. Beide Teile des Ereignisses enden am 1. Februar um 1:00 Uhr MEZ.

Betretet den Dungeon, streicht eure Belohnungen ein und überlebt die dort hausenden Schrecken – oder sterbt bei dem Versuch und seid auf immer verloren …"