Sony sichert sich Patent für Death Strandings Path Creation Feature

Sony hat ein Patent zur Generierung des Weges, wie wir es im Spiel "Death Stranding" gesehen haben, beantragt und auch zugesichert bekommen. Es ist daher denkbar, dass das Feature des Kojima Productions Spiel auch in Zukunft in weiteren PlayStation Open-World Spielen zum Einsatz kommen wird.

Das Patent wird unter dem Titel "Terrain radar and gradual building of a route in a virtual environment of a video game" geführt. Als Erfinder ist der Leiter des Studios Hideo Kojima angegeben. Im Kern geht es dabei um das Feature, dass der Weg in Abhängigkeit der Aktivität der gesamten Spielerschaft mittels beispielsweise Leitern, Seilen und Straßen angepasst wird. Auch die von anderen Spielerinnen und Spielern zurückgelassene Ausrüstung gehört dazu.