Arbeitet Dead by Daylight Studio an AAA-Projekt für die Xbox?

Dem LinkedIn-Profil eines Entwicklers von Behaviour Interactive zufolge arbeitet das Studio an einem AAA-Spiel für die Xbox. So lautet der letzte Eintrag auf Jérôme Cyrs Profil "unangekündigtes AAA Projekt", wie auf Twitter geteilt wurde. Das Spiel wird in der Unreal Engine 4 entwickelt und das schon seit mindestens August 2019, als Cyr dem Projekt beitrat. In Klammern werden die Plattformen "PC" und "XB1" angegeben. Dass die neueste Xbox Konsole nicht aufgeführt wird ist verwunderlich, es könnte sich hierbei jedoch nur um eine Formalität handeln.

Neben dem größten Projekt des Studios "Dead by Daylight" arbeitete es an Spielen wie Dirt 5 und Days Gone mit. Es ist unklar, ob das Studio bei dem unangekündigten Projekt nur unterstützend tätig oder hauptverantwortlich ist. Eine Möglichkeit in dem ersten Szenario wäre, dass Microsoft die Expertise des unabhöngigen Studios zur Unterstützung des neuen Projektes des"Ghostwire: Tokyo"-Entwicklerstudios gebucht hat. Dabei handelt es sich allerdings um reine Spekulation.