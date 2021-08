Darksiders 3 erscheint für Switch

THQ Nordic hat heute bestätigt, dass "Darksiders 3" am 30. September 2021 auch für die Nintendo Switch erscheinen wird (Retail und Download). Die Switch-Version enthält die beide DLCs "Keepers of the Void" und "The Crucible". Das Action-Adventure wurde bereits im November 2018 für PC, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht.

In "Darksiders 3" übernimmt man die Rolle von Fury (Wut), die mit einer Peitsche und Magie kämpft. Sie will auf der Erde wieder das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse herstellen. Geboten wird eine offen aufgebaute und lebendige Spielwelt, die man erkunden darf. Mit mehr Fähigkeiten, Ausrüstung und Waffen, die Fury mit der Zeit erlangt, können in dieser Welt neue Geheimnisse und Areale ergründet werden, während die Story voranschreitet. Es gilt, die sieben Todsünden und die Helfer zu besiegen. Dabei besucht man unter anderem den Himmel und die Hölle.